ನವದೆಹಲಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮಾರಾಟ ಆ್ಯಪ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪೈಲೆಟ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾನಾ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ಹರಾಜಿಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ 'ಸುಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್‌' ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್‌ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಒಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ನಂತರ ಹಾನಾ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಟ್ಟು 83 ಹೆಸರುಗಳು ಇದ್ದವು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಿಂದ ನನ್ನ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾದರರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು 'ಬಿಬಿಸಿ'ಗೆ ಹಾನಾ ಖಾನ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Filed an FIR.

I’m resolute and firm in getting these cowards to pay for what they have done.

These repeat offences will not be taken sitting down.

Do your worse. I will do mine.

I am a non-political account targeted because of my religion and gender.#sullideals pic.twitter.com/mvt20VWPqp

— Hana Mohsin Khan (@girlpilot_) July 7, 2021