<p><strong>ಸಮಕೋವ್ (ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ):</strong> ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ತೂಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡವು, ವಿಶ್ವ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿವರ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ವಿಭಾಗದ 60 ಕೆ.ಜಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 82 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅತಿಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿಭಾಗದ 50 ಕೆ.ಜಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ 5–4 ರಿಂಧ ವಯ್ಲೆಟ್ಟಾ ಬಿರಿಯುಕೊವಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ನಂತರ 4–0 ಯಿಂದ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಅನ್ನಾ ಯಟ್ಸೆಕೆವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>53 ಕೆ.ಜಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಕಾ ಸೆವ್ವಲ್ ಕಯಿರ್ ಅವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ (12–2) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾನಿಯು ಸುನ್ ಅವರನ್ನು 8–0 ಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಉಕ್ರೇನಿನ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಪೋಲ್ಸ್ಕಾ.</p>.<p>72 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್, 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಮಿಲಿ ಮಿಹೆಲೋವಾ ಅಪೊಸ್ಟಲೋವಾ ಅವರನ್ನು 15–4 ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಕೈರುಕುಲ್ ಶರ್ಶೆಬಯೇವಾ ಅವರನ್ನು 7–0 ಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡೊಲೊರೆಸ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು.</p>