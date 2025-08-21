ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವ ಯುವ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಸೆಮಿಗೆ ಶ್ರುತಿ, ಸಾರಿಕಾ, ಕಾಜಲ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:48 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
WrestlingWrestling CompetitionWrestling tournament

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT