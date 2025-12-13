ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಟ್ಟು

ರಾಜ್ಯ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡಿ. 25ರ ನಂತರ ಬಂದ್‌: ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT