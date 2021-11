ನೊಯ್ಡಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನೆಟ್‌ ಝೀರೊ ಎಮಿಷನ್‌ ವಲಯ!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಜೇವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೊಯ್ಡಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಐದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನೊಯ್ಡಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

* ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನೆಟ್‌ ಝೀರೊ ಎಮಿಷನ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವಿಕೆ ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

#WATCH | After laying foundation stone of Noida International Airport, PM Modi says, "For us, infrastructure is a matter of national building, not politics. Our endeavour is to complete infrastructure project within the stipulated time period."

