ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಡಕು: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೆರೇಡ್ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಳಿಕ ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲೇ ಒಡಕು ಮೂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದಾಗಿ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಟನ್’ ಮತ್ತು ‘ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್’ ಹೇಳಿವೆ.

ಯಾರ ಹಾದಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘಟನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ.ಎಂ.ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಖಾತರಿ ಸಿಗುವ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಹುತಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಥಳಿಸಲು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿ.ಎಂ.ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಘು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Correction: I can't carry forward protest with someone whose direction is different. I wish them best but VM Singh & Rashtriya Kisan Mazdoor Sangathan* are withdrawing from the protest: VM Singh, Rashtriya Kisan Mazdoor Sangathan & All India Kisan Sangharsh Coordination Committee pic.twitter.com/kXC70UvRWZ

— ANI (@ANI) January 27, 2021