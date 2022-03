ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷವು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 1980 ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

CONgress went out of its way to provide legal help and support few students in the #HijabControversy.

If only it had put in 1% of the same efforts during the 1980s and 1990s, Our Kashmiri Pandits would not have been thrown out of their homeland.#CONgressAgainstHindus

— C T Ravi 🇮🇳 ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) March 15, 2022