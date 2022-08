ರಾಯಚೂರು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಲಿ ಎಂಬ ಕೆಸಿಆರ್‌ ಮಾತಿಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಯಚೂರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್‌ (ಕೆಸಿಆರ್‌) ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Dear @CMofKarnataka, I am disappointed that not a single statement from you or anybody in the Govt on CM KCR garu’s claim that people of Raichur want to merge with Telangana because of their welfare schemes.

It has been over 24 hours.

1/3 pic.twitter.com/p3FhJFXGD2

— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) August 18, 2022