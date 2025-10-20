Deepavali 2025: ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದರೆ ಪಟಾಕಿ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ

<p>ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಟಾಕಿಯೆಂಬುದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವಂಥವರು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. <strong>ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು</strong></p><p><strong>ಹೊಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ:</strong> ಆದಷ್ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಆದಷ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹೊಗೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪ್ಫೂರಿಫೈಯರ್ ಬಳಸಿ: </strong>ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಣಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ. ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಬಳಸಿ. </p><p> <strong>ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ:</strong> ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎನ್_95 ಮುದ್ರೆ ಇರುವ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. </p><p><strong>ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ</strong>: ದೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಹೇಲರ್ನಂಥ ಪರಿಕರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. </p><p><strong>ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ:</strong> ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿ:</strong> ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ನಾಡಿಶೋಧನಾ, ಬಾಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಅಸ್ತಮಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. </p><p><strong>ಉಲ್ಭಣಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು:</strong> ಪಟಾಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಣಗಳಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಅಸ್ತಮಾ ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇರುವ ದೂಳು, ಪುಸ್ತಕದ ದೂಳು. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>