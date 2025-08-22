ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ‘‌FWD ಕಾಲಭೈರವ’ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮೀಡಿಯಂ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (ಮೇಲ್) ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ‘ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾಲಭೈರವ’ವನ್ನು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೆಡ್ಜ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಆಧಾರಿತ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿಎ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಸುಹಾಸ್ ತೇಜಸ್ಕಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ‘ಕಾಲಭೈರವ’ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸತತ 30 ಗಂಟೆ 3000 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ‘ಕಾಲಭೈರವ’ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶವೊಂದರಿಂದ ₹218 ಕೋಟಿಯ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿ ₹262 ಕೋಟಿ) ರಫ್ತು ಆದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕಾಲಭೈರವ ಇ2ಎ2 (ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಯುದ್ಧವಿಮಾನವು ವಿದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂಕ್ಯೂ-9 ರೀಪರ್ನಂತಹ ಪ್ರಿಡೇಟರ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಕೇವಲ ಹತ್ತನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಮರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವು ಬಹುಕೋನಗಳಿಂದ ನಿಖರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p> ‘ಕಾಲಭೈರವ’ ವಿಶೇಷತೆ 6.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಒಐಆರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲೇಸರ್ ಗೈಡೆಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಧನ ಸೇರಿ 91 ಕೆ.ಜಿ. ಪೇಲೋಡ್ ಇದೆ. 20 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. 3 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಾಲಭೈರವ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>