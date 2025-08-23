ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹936 ಕೋಟಿ: ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:12 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಾಯ್ಡು, ಪೇಮಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ; ಮಮತಾ, ಒಮರ್, ಪಿಣರಾಯಿ ಬಡ CMಗಳು: ADR

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಯ್ಡು, ಪೇಮಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ; ಮಮತಾ, ಒಮರ್, ಪಿಣರಾಯಿ ಬಡ CMಗಳು: ADR
ನಾಯ್ಡು, ಪೇಮಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ; ಮಮತಾ, ಒಮರ್, ಪಿಣರಾಯಿ ಬಡ CMಗಳು: ADR
PoliticsAndhra PradeshN Chandrababu NaiduTDPIndian Politics

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT