ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹936 ಕೋಟಿ: ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ₹936 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಅವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಡೇರಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು (ಐಪಿಒ– ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ) ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ 30 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ (ಅಫಿಡವಿಟ್) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಎಡಿಆರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಚ್ (ಎನ್ಇಡಬ್ಲ್ಯು) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ. </p><p>ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ₹2.26 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಷೇರಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹337.85 ನಷ್ಟಿತ್ತು.</p><p>ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯವೇ ₹763.93 ಕೋಟಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನ,ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಕುಪ್ಪಂ, ಚಿತ್ತೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಉಳಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p><p>1995ರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಗಾತ್ರ ₹25 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಅದು ₹ 4,500 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಅದು ₹6,755 ಕೋಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.ನಾಯ್ಡು, ಪೇಮಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ; ಮಮತಾ, ಒಮರ್, ಪಿಣರಾಯಿ ಬಡ CMಗಳು: ADR.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>