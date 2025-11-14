ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Bihar | ಪಡೆದಿದ್ದು 29 ಕ್ಷೇತ್ರ; 21ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ; ಚಿರಾಗ್ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಚ್ಚರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:05 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Election Results 2025 LIVE: ಭಾರಿ ಜಯದತ್ತ ಎನ್‌ಡಿಎ; ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ
Bihar Election Results 2025 LIVE: ಭಾರಿ ಜಯದತ್ತ ಎನ್‌ಡಿಎ; ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Election Results: BJP ವಿರುದ್ಧ RJD ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರ್ಬಲ
Bihar Election Results: BJP ವಿರುದ್ಧ RJD ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರ್ಬಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Election Results: ಮಗದ, ಮಿಥಿಲಾಂಚಲ ಸೇರಿ 6 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ NDA ಮುಂದೆ
Bihar Election Results: ಮಗದ, ಮಿಥಿಲಾಂಚಲ ಸೇರಿ 6 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ NDA ಮುಂದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Results: ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ ಸುರಾಜ್
Bihar Results: ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ ಸುರಾಜ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Results: ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯದತ್ತ ಎನ್‌ಡಿಎ; ಮಹಾಘಟಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು
Bihar Results: ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯದತ್ತ ಎನ್‌ಡಿಎ; ಮಹಾಘಟಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Election Results | ಮತ್ತೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಬಿ‘ಹಾರ‘? ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
Bihar Election Results | ಮತ್ತೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ಬಿ‘ಹಾರ‘? ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
CongressRJDJDUNDAChirag PaswanBihar Assembly ElectionsBihar Election Results

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT