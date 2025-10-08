ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಜೀತನ್ ರಾಂ ಮಾಂಝಿ 15 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟು; ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಲೆನೋವು

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:03 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಚಿರಾಗ್‌, ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಶೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ?
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಚಿರಾಗ್‌, ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಶೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ?
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: 25 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ?
CongressBJPNDABihar Assembly Elections

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT