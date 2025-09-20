ಮುಂಬೈ| ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾದ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಅಹಮದಾಬಾದ್ – ಮುಂಬೈ ತಲುಪುವ ಅತೀ ವೇಗದ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಗಮ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 106 ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಅಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 10 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಶೇ 84 ರಷ್ಟು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ನಿಗಮ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 26 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಕಾನ್ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಗಮ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರವೇಶ/ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ನಿಗಮ ಹೇಳಿದೆ. </p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>