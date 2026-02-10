<p> <strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಮೂಲಕ ಸೃಜಿಸಿದ ವಿಷಯವಸ್ತು (ಕಂಟೆಂಟ್) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಕಠಿಣ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೂರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.</p>.ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎ.ಐ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ–ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ .<p>ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2021ರ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆ. 20ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p><p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಿತಿ 36 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು.</p>.Anthropic AI: ಐಟಿ ಲೋಕದ ‘ಮಹಾ ಪ್ರಳಯ’ದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ!.<p>ಎ.ಐ ರಚಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ (ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು) ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃತಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗಲೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಮೋಸ, ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಸ್ಫೋಟಕ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .ಜಿಯೊದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎ.ಐ. ತರಬೇತಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>