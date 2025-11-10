ವೀಸಾ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ

<p><strong>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್</strong>: ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚೀನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ‘ಕೆ–ವೀಸಾ’ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಹೊಸ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನಾಗಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ‘ಎಚ್–1ಬಿ’ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವು ಹೊಸ ವೀಸಾದ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿರುವುದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>‘ಕೆ–ವೀಸಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ತಜ್ಞ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೋಪಾಲನ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್–ವೀಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ–ವೀಸಾ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>