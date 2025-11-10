ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವೀಸಾ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ

ಕೆ–ವೀಸಾದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:19 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chinavisa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT