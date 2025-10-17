ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಚೀನಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾವರೆಗೂ ಇದೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:54 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Maharashtracyber crimeDigital awareness

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT