₹12 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಫ್ತಿ: 10 ಮಂದಿ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್‌ ಬಂಧನ

ಶರ್ಟ್‌ನ ಕಾಲರ್‌ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:33 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:33 IST
TelanganaDrug

