ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ; ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ

‘ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0’ಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕುರಿತಂತೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ತಾನು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ‘ಯು ಟರ್ನ್‌’ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ
ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ
ವರಮಾನ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ
ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್‌ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Gstkharge

