ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎಸ್‌.ಟಿ ವರದಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದೆ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:59 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:59 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಇಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಉಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ
ದೇವವ್ರತ ಸೈಕಿಯಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
ಆರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ
ರಫಿಕುಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಐಯುಡಿಎಫ್‌ ನಾಯಕ
protestAssam

