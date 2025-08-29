ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಲಖನೌ: ₹24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈಡ್ರೊಪೋನಿಕ್‌ ಗಾಂಜಾ ವಶ

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:17 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:17 IST
