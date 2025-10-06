ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಐ ಲವ್‌ ಮಹಮ್ಮದ್: ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆರೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:38 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT