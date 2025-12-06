ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆರ್ಥಿಕ ‘ಸ್ನೇಹ’ | ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದ: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ ಅಂಕಿತ

ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ
ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್ ,ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪುಟಿನ್‌ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ
ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದ:
‘2030ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಇದರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾ ವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಸೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಫಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ವಲಸೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಡಲಯಾನ, ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೂ ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು
ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದು
 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಜಂಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ’
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ’ ಹಾಗೂ ‘ಮೂರನೇ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನೆರವು’ ತತ್ವದಡಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ರಷ್ಯಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
