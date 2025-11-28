ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯ: ನ.30ರವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಡ್ಡರ್ಪೋರ್ ಡಾಕ್ನ ಬರ್ತ್ 11 ತಲುಪಿದ್ದು, ‘ನೌಕಾಪಡೆ ವಾರ’ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನ.30ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರಲಿವೆ.</p>.<p>ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಐಎನ್ಎಸ್ ಖಂಜರ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಎಸ್ ಕೋರಾ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರೇ ಫೆರಾರಿ ಎಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಐಎನ್ಎಸ್ ಖಂಜರ್ 1991ರಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಪಿ–25 ವರ್ಗದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗೂರ್ಖಾ ಯೋಧರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕತ್ತಿಯಾದ ‘ಕೋರಾ’ದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕೋರಾ 1998ರಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಪಿ–25ಎ ವರ್ಗದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>