ಬ್ರಿಟನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಯಾದ ಜೈಶಂಕರ್

<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಯೂರೋಪ್ನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜೈಶಂಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ್ನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬೆಟೆಲ್, ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ರೊಡೊಸ್ಲಾವ್ ಸಿಕೋರ್ಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಲಾತ್ವಿಯದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬೈಬಾ ಬ್ರೇಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ರಿಟನ್ನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೇವಿಡ್ ಲ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬದ್ರ್ ಅಬ್ದೆಲ್ಲತಿ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾದೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>