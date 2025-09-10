ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:53 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:53 IST
