ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ 6 ಸಾವು: ಚಾಲಕ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು MACT ಆದೇಶ

<p><strong>ಠಾಣೆ:</strong> 2018ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಠಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಆರು ಜನ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹30.34 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ: 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಶ್ರಿರಾಮ ಮದನ್ ಪಟೋಲೆ (44) ಅವರು ಮುಂಬೈ–ನಾಸಿಕ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿಂಹವ್ಲಿ ಫಟಾ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗುದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಟೋಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ಅಪಘಾತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರು ಚಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೂ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕಾರು ಮಾಲೀಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಕಾರು ಮಾಲೀಕ ಜಯಂತ ದೇವೀದಾಸ್ ನರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಟಾಟಾ AIG ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು MACT ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ವಿ. ಮೊಹಿತೆ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>