‘ಮಹಾಭಾರತ’ ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಂಕಜ್‌ ನಿಧನ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಹಿಂದಿಯ 'ಮಹಾಭಾರತ' ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ (68) ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಿಧನರಾದರು. </p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಧೀರ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ನಿಕಿತಿನ್ ಧೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಕಜ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪಂಕಜ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ ಪಂಡಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದವರಾದ ಪಂಕಜ್ ಅವರು 1980ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1988ರಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಮಹಾಭಾರತ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.</p>