ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಲಯಾಳ ನಟಿ ರಿನಿ ಆರೋಪ: ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಅರ್ಜುನ್ ರಘುನಾಥ್
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:07 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೇರಳ | ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ, ದುರ್ವರ್ತನೆ: ನಟಿ ರಿನಿ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇರಳ | ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ, ದುರ್ವರ್ತನೆ: ನಟಿ ರಿನಿ ಆರೋಪ
ಕೇರಳ | ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ, ದುರ್ವರ್ತನೆ: ನಟಿ ರಿನಿ ಆರೋಪ
CongressMalayalamactressPresidentYouth Congress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT