ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ತೆಲುಗು ನಟ, ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ: ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರು

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:16 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Nandamuri BalakrishnaAndhra Pradesh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT