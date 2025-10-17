₹2,385 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಇ.ಡಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬಹುಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಕ್ಟಾಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಪೊಂಜಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ₹2,385 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆಕ್ಟಾಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಅನಧಿಕೃತ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವೇದಿಕೆ ಆಕ್ಟಾಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹2,385 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ವಂಚನೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಪಾವೆಲ್ ಪ್ರೊಜೊರೊವ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಜುಲೈ 2022ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ರವರೆಗೆ ಬಹು ದೇಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಟಾಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ₹1,875 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಹು ದೇಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹800 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಗೆ 2019-2024ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹5,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಆಕ್ಟಾಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪಮಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕರೆನ್ಸಿ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>