ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡನಿಂದಲೇ ಟೀಕೆ

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖರ್ಗೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ವಯನಾಡ್‌ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಚಿನ್‌ ಪೈಲಟ್‌ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎ.ರೇವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಕ್ಷ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
– ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮೊಕಿಮ್‌, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಒಡಿಶಾ
