<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ವಿಂಝೋ (WinZO) ಹಾಗೂ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ (Gamezkraft) ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರೋಪ: ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಧ್ವಂಸ\n.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐದು, ದೆಹಲಿಯ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಂಝೋ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (pocket52.com) ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಸಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ.</p>.ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್: ಇ.ಡಿ. ಎದುರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ.<p>ಈ ಎರಡು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಿಒಒ, ಸಿಒಒ ಹಾಗೂ ಸಿಎಫ್ಒಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಆ್ಯಪ್ನ 'ಅಲ್ಗೋರಿಥಂ' ಅನ್ನು ತಿರುಚಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.</p> .ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್: ನಟ, ನಟಿಯರು ಸೇರಿ 29 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ED ಪ್ರಕರಣ.