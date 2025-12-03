‘ಬೌ ಬೌ!’: ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡನೆ ವರದಿಗೆ ಸಂಸದೆ ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನಾಯಿ ತಂದಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ಬುಧವಾರ ‘ಬೌ ಬೌ’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಮೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಾ ಮೆನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಹೂ ಲೆಟ್ ದಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಔಟ್’ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡನೆ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಬೌ ಬೌ...! ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿ? ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಆಗ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಬೀದಿನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಒಳಗೆ ಕುಳಿತವರು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>