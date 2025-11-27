ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸದನದಲ್ಲಿ ‘ವಂದೇಮಾತರಂ’, ‘ಜೈ ಹಿಂದ್‌’ ಘೋಷಣೆ ಬೇಡ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ– ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಿಡಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:21 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೇತ್‌
ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೇತ್‌
Vande MataramJai hind

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT