<p><strong>ಜೈಪುರ:</strong> ಕಾರು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ 18 ಕಾರುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜುಂಜುನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗ್ಯಾರೇಜಿನ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಗುಂಪೊಂದರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಗಲಾಟೆಯೇ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ರಾಜಸ್ಥಾನ: ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಸೇವಿಸಿ 22ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚುರು ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದವು. ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>'ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಗ್ಯಾರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು' ಎಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ನಾಸಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಎಸ್ಐಆರ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾವು.<p>ಇಂಧನ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು 5 ಸುತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊತ್ವಾಲಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾಸಿರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವನಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾವತ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .ದ್ರಾವಿಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ನೇಮಕ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ.