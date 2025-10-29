<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ:</strong> ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯುಸೇನಾ ನೆಲೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತ ನಂ. 17 ಗೋಲ್ಡನ್ ಆ್ಯರೊ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್, ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡಸಿದೆ. </p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್–30 ಎಂಕೆಐ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ರಫೇಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೂ ಸಶಸ್ತ್ರದಳದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವು 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆ ಸೇರಿತು. 2025ರ ಮೇ 7ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇದು ನಡೆಸಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>