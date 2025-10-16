ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯು ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಧರಿಸಿದೆ: ರಷ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿ ಡೆನಿಸ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಧನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿ ಡೆನಿಸ್ ಅಲಿಪೊವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಡೆನಿಸ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕವೂ ರಷ್ಯಾವು ತೈಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಟ್ರಂಪ್.ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ; ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನ್ಯಾಟೊಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>