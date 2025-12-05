ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂಡಂಕುಳಂ ಅಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸಿದ ರಷ್ಯಾ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ತಮಿಳನಾಡಿನ ಕೂಡಂಕುಳಂನಲ್ಲಿರುವ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೂರನೇ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಣುಶಕ್ತಿ ನಿಗಮ ರೊಸಾಟಮ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ನೊವೊಸಿಬಿರ್ಸ್ಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಸೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನವನ್ನು ರೊಸಾಟಮ್ನ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವು ಕೂಡಂಕುಳಂನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೊಸಾಟಮ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 7 ವಿಮಾನಗಳು ಈ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p>.<p>ಈ ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಕೂಡಂಕುಳಂ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿರುವ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು(ವಿವಿಇಆರ್–1000) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 6 ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>