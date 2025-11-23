ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
Tejas Crash: ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಪೈಲಟ್ ನಮಾಂಶ್‌ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
ನಮಾಂಶ್‌ ಸ್ಯಾಲ್

ನಮಾಂಶ್‌ ಸ್ಯಾಲ್

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

DubaiIAFAir showTejasTejas Fighter Jet

