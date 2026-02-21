ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 21: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:02 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
SiddaramaiahDK ShivakumarYashLokayuktaCorruptionAmit ShahRashmika MandannaShikhar DhawanDonald Trump
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT