ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಾಠ: ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಪಿಯುಗೆ ನೇಮಕವಾಗುವವರಿಗೆ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:29 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:29 IST
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
– ನಿಂಗೇಗೌಡ ಎ.ಎಚ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ
EducationPU BoardHigh SchoolsPU EducationHigh School Teachers

