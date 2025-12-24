ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:38 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:38 IST
ಮೈಸೂರಿನ ಸೇಂಟ್‌ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಅನೂಪ್ ರಾಘ.ಟಿ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸೇಂಟ್‌ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ವೆಸ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಅನೂಪ್ ರಾಘ.ಟಿ.

ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೆಳಗೋಟೆಯ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚರ್ಚ್‌

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಗೋದಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ರಂಜು .ಪಿ

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್‌

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಕಮನೆಂಟ್‌ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳಿಂದ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್‌

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೇಂಟ್‌ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳಿಂದ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್‌

ಅಲಂಕೃತ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಟ್ರೀ

ಯಾದಗಿರಿಯ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ

ChurchChristmas FestivalChristmas DayChristmas CelebrationChristmas specialMerry ChristmasHappy Christmas

