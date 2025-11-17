ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಅಶೋಕ ಟೀಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ನೆಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆ, ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಆ ತರಹದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೇಕೆ? ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು?' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಸತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಉಳಿಸೋಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಳಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಲ್ಲ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕುರ್ಚಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಏಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನವಾದರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೇನೂ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಡಿಕೆಶಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>