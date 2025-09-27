ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ | ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಣೆ; ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು!

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ: ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹5.51 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶ
ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆಗೆಂದೇ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶ್ವಾನದಳವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಶ್ವಾನದಳದ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ₹1.08 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 128 ಕೆ.ಜಿ. ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಪಿಆರ್‌ಒ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ
bengaluruGanjaDrugsSmugglingRailwaysNorth Eastern Railway

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT