ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುವ ಭ್ರಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ: ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಹಗಲು ಕನಸೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:06 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:06 IST
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಜನರೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ
ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
CongressSiddaramaiahKarnataka politicsHD Kumaraswamy

