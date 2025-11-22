ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜೆಡಿಎಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:02 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:02 IST
ಬಹುಮತ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೂ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗಾಗಿ ದುಡಿದರು. 2028ರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ
ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
JDSH D Kumaraswamy

