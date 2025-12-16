ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Kannada Teacher: ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗನ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ

ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವು; 309 ಮಂದಿ ಕೆ–ಸೆಟ್‌ ಪಾಸ್‌
ಪ್ರಭು ಬ. ಅಡವಿಹಾಳ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಕೌಟಗಿಮಠ ಸರ್‌ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿತ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಕೆ–ಸೆಟ್ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಅರುಣ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನೌಕರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಾನಯ್ಯ ಸರ್‌ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆ–ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಜ್ಯೋತಿ, ವಿಶೇಷಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
KalaburagiKannadateacherKannada LanguageCompetitive examsKset

