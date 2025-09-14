ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ: ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಂಡ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುವ ಕುಲಪತಿಗಳ ತಂಡ ಮೊದಲು ವೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
EducationUniversityBritainVice chancellor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT