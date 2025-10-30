ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನಾಯಕತ್ವ, ವಿಸ್ತರಣೆ: ‘ಹೈ’ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ

ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧ –ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಇರುವವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಣೆಬರಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
-ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ
