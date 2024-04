ಬೀಸುತಿದೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ: ಇರಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ: ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ KSNMDC

ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Watch these public awareness videos to protect yourself from extreme temperatures & take care of your health#ರಣಬಿಸಿಲು #ಬಿಸಿಗಾಳಿ #ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ #ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ pic.twitter.com/OIQT48nUrz